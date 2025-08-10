В Китае появились гостиницы с «добрыми собаками»

В Китае появились гостиницы, которые сдают постояльцам номера с дрессированными собаками дружелюбных пород.

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post.

Посетители отеля могут за плату получить услугу "сон с добрыми животными". Если кто-то из собак пустит в ход клыки, отель полностью понесет ответственность за последствия. Если же клиент навредит животному, он будет внесен в черный список заведения.

Стоимость услуги составляет 499 юаней ($70). Заключив соглашение с отелем, постояльцы могут провести с животным сутки. "Добрыми собаками" в отеле "работают" вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Перед "поступлением на работу" они прошли специальные тренировки и были вакцинированы. Сотрудники отеля в шутку отмечают, что в день за услуги им платят $14.