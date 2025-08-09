Генсек ООН приветствовал вашингтонскую встречу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует шаг, предпринятый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az, Гутерриш назвал Совместную декларацию, подписанную сторонами при участии Президента США Дональда Трампа, важным этапом в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Высоко оцениваю приверженность Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Никола Пашиняна к устойчивому диалогу и укреплению доверия, а также признаю усилия Президента Трампа, направленные на достижение прогресса. ООН вновь подтверждает свою твердую поддержку всех усилий, направленных на продвижение устойчивого мира на Южном Кавказе", - добавил Гутерриш.