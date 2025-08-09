Вице-премьер Италии о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении вице-премьера Италии.

"После почти 40 лет вооружённого конфликта мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве США, является историческим поворотным моментом и знаком надежды. Когда дипломатия приходит на смену оружию, это всегда хорошая новость. Пусть этот шаг станет добрым предзнаменованием и для других зон боевых действий по всему миру, особенно накануне встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Сегодня, как никогда ранее, все должны стремиться к одному - миру", - сказал он.