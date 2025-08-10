Пенсионер попал в психушку из-за совета ChatGPT

Врачи Медицинской школы Вашингтонского университета сообщили о редком случае отравления бромидом натрия, приведшего к развитию острого психоза у 60-летнего мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Gizmodo.

По данным специалистов, пациент в течение трех месяцев придерживался диеты, которую самостоятельно составил с использованием рекомендаций ChatGPT. Мужчина, имеющий базовое образование в области нутрициологии, решил исключить хлорид натрия из рациона и обратился к ИИ за советом. Нейросеть предложила несколько вариантов, включая бромид натрия, не указав на его токсичность при употреблении в пищу.

Вскоре у пациента появились паранойя, галлюцинации и дезориентация, а затем развился психотический эпизод. Мужчина был госпитализирован, прошел курс антипсихотической терапии и через три недели выписан. На повторном осмотре спустя две недели врачи подтвердили стабильное состояние.

Медики отметили, что рекомендации ИИ носили общий характер и не были адаптированы под медицинский контекст, что создало угрозу здоровью мужчины.