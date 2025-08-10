ОАЭ и Саудовская Аравия переходят к выпуску БПЛА

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активно расширяют свои программы по развитию беспилотной авиации, делая ставку не только на импорт готовых систем, но и на технологический трансфер и локализованное производство.

Как передает Day.Az, об этом пишет Forbes.

По данным источников, оборонный холдинг EDGE Group из ОАЭ ведет переговоры с израильской компанией Elbit Systems о поставках разведывательных беспилотников Hermes 900. Эти аппараты, способные находиться в воздухе более 30 часов и подниматься на высоту до 9 км, планируется не только закупать, но и собирать непосредственно в Эмиратах по лицензии. Предусматривается поэтапный план передачи технологий, что позволит стране стать производителем, а не только потребителем таких систем.