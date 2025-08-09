Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

