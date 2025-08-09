https://news.day.az/officialchronicle/1773107.html Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву 9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву
9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре