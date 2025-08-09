Последние 5 дней акции «По фабричным ценам» в SALOGLU

Крупная акция "По фабричным ценам" мебельного бренда SALOGLU подходит к концу - осталось всего 5 дней, чтобы воспользоваться отличными скидками.

Последний день: 14 августа 2025 г.

Местоположение: все магазины SALOGLU

В рамках акции сотни товаров - от мягкой мебели до спальных гарнитуров, от TV-стендов до гостиных - предлагаются по фабричным ценам.

Не упустите возможность приобрести качественную и стильную мебель по более доступным ценам.

Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın:

*1441 (Qaynar xətt)

www.saloglu.com

[email protected]