ОИС приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) приветствует мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном при участии США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении организации.

В заявлении отмечается, что достигнутое соглашение откроет новую страницу в отношениях между двумя странами, основанных на взаимопонимании и дружбе. В документе дана высокая оценка этому историческому соглашению, которое укрепит основы стабильности и развития в кавказском регионе.