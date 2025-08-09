https://news.day.az/politics/1773114.html ОИС приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) приветствует мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном при участии США. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении организации.
В заявлении отмечается, что достигнутое соглашение откроет новую страницу в отношениях между двумя странами, основанных на взаимопонимании и дружбе. В документе дана высокая оценка этому историческому соглашению, которое укрепит основы стабильности и развития в кавказском регионе.
