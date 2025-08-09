Дипломатическая победа на вашингтонской встрече и обеспечение национальных интересов Азербайджана

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся 8 августа в Вашингтоне, имеет историческое значение. Эта встреча станет важным переломным моментом для региона. Совместная декларация, принятая на встрече, войдет в историю как важнейший шаг в направлении обеспечения реального мира между Азербайджаном и Арменией после многих лет конфликта.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова.

По ее словам, в Совместной декларации отражён целый ряд важных вопросов.

"Положения документа, касающиеся открытия коммуникаций, служат построению между Азербайджаном и Арменией также политических и экономических мостов. Обеспечение прямого, беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР имеет особое значение с точки зрения национальных интересов нашей страны. Параллельно предусматривается, что и Армения получит выгоду от этого процесса, что показывает взаимовыгодный характер мирной инициативы. Особо следует отметить международный транспортный проект, который получил название "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот проект открывает экономические перспективы для всех стран региона. Он является частью плана региональной транспортной интеграции, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым, и ещё больше расширит транзитные возможности Азербайджана", - сказала она.

Депутат добавила, что в документе особо подчеркнута инициатива об официальном завершении деятельности Минской группы ОБСЕ.

"Совместным обращением, подписанным министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, официально дан старт инициативе по упразднению Минской группы и всех связанных с ней структур. Это свидетельствует о том, что формат, который долгие годы не приносил никаких результатов, был бездействующим и уже не соответствующим реальной ситуации, уходит в историю. Это дипломатическое решение - очередное отражение политической воли Президента Ильхама Алиева и растущего веса Азербайджана в системе международных отношений", - сказала С. Салманова.

Депутат Милли Меджлиса Заур Шукюров сказал Trend, что роль Президента Ильхама Алиева в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и формировании мирной повестки незаменима.

"После того как конфликт был завершен победой Азербайджана, глава государства выступил с мирной повесткой. В начале 2022 года Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, включающих признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, отказ от территориальных претензий, обязательство не применять силу или угрозу силой, проведение демаркации и делимитации границ, установление дипломатических отношений и открытие коммуникаций. В марте этого года был окончательно согласован текст мирного договора из 17 статей, который также был подготовлен Азербайджаном", - сказал он.

Депутат отметил, что одной из основных причин затягивания мирного процесса было то, что Армения не выполняла обязательства - не предпринимала шагов для устранения основных препятствий на пути подписания согласованного проекта мирного договора: удаления из своей Конституции положений с территориальными претензиями к нашей стране и упразднения ненужной Минской группы и связанных с ней структур. Кроме того, Армения под различными предлогами препятствовала открытию Зангезурского коридора, а значит и полноценной работе транспортной инфраструктуры региона.

Он подчеркнул, что Совместная декларация, подписанная в рамках вашингтонской встречи, - это очередная победа Президента Ильхама Алиева.

"Именно благодаря решительной позиции Президента Ильхама Алиева в декларации нашли отражение положения, служащие нашим национальным интересам. Армения приняла все условия Азербайджана - подписано совместное письмо касательно упразднения Минской группы, также Армения согласилась с вопросом исключения из своей Конституции пункта, содержащего территориальные претензии к нам. Кроме того, открытие Зангезурского коридора становится реальностью. В Вашингтоне Азербайджан добился и этой цели. Президент Ильхам Алиев, одержавший победу в войне, одержал победу и в достижении мира", - заключил З. Шукюров.