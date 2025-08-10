https://news.day.az/politics/1773168.html МИД Монтенегро поддерживает шаги к прочному миру на Южном Кавказе Министерство иностранных дел Монтенегро приветствует Совместную декларацию, подписанную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по итогам встречи в Вашингтоне. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Монтенегро в социальной сети X.
МИД Монтенегро поддерживает шаги к прочному миру на Южном Кавказе
Министерство иностранных дел Монтенегро приветствует Совместную декларацию, подписанную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по итогам встречи в Вашингтоне.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Монтенегро в социальной сети X.
"Монтенегро приветствует мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает признательность США за их особую посредническую роль. Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре