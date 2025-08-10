https://news.day.az/sport/1773187.html Экс-вингер сборной Бельгии объяснил свой уход из футбола Экс-вингер сборной Бельгии, Реала и Челси Эден Азар рассказал, почему завершил карьеру в 32 года. Как передает Day.Az, по словам Азара, он всегда говорил, что остановится, когда перестанет получать удовольствие от футбола и ему не хотелось играть только ради денег.
"Я всегда говорил, что прекращу играть, как только перестану получать удовольствие от игры на поле.
Я не хотел идти играть куда-то ради денег. Я не получал удовольствия от тренировок... и я больше не играл. Решение было простым", - заявил бельгиец.
