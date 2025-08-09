https://news.day.az/hitech/1773122.html Маск раскритиковал «Википедию» Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X раскритиковал "Википедию". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его пост стал ответом на комментарий сооснователя онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгера, в котором тот написал о необъективности платформы. Маск согласился с тем, что она не подходит для проверки фактов.
По мнению бизнесмена, редполитика "Википедии" является слишком левоцентричной и нигилистической. Реальные источники имеют гораздо большее значение.
