https://news.day.az/politics/1773128.html Нетаньяху поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана Смелое руководство и глобальное видение Президента Трампа сделали возможным ещё одно мирное соглашение. Как передает Day.Az, об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.
"Я поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения", - говорится в публикации.
