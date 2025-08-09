Нетаньяху поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана

Смелое руководство и глобальное видение Президента Трампа сделали возможным ещё одно мирное соглашение.

Как передает Day.Az, об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

"Я поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения", - говорится в публикации.