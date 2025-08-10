Xiaomi запретила прошивать сотни смартфонов

Компания Xiaomi объявила о прекращении возможности разблокировки загрузчиков для ряда устаревших моделей смартфонов и планшетов.

Как передает Day.Az, мера обусловлена отключением серверов, обеспечивавших работу соответствующей функции, и затрагивает значительную часть исторического модельного ряда производителя, сообщает XiaomiTime.

В перечень устройств, для которых разблокировка загрузчика теперь невозможна, входят оригинальный Xiaomi Mi Mix, вся линейка Max, все модели на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 600-й серии, устройства серии Redmi Note, линейка Redmi 6 и более ранние модели, а также ряд планшетов. Фактически, ограничения коснулись всех моделей, не получивших обновление до HyperOS.

Компания предупредила, что попытки перепрошивки ключевых разделов на этих устройствах приведут к необратимой потере работоспособности. В частности, любое вмешательство в критические элементы системы безопасности, по данным Xiaomi, почти гарантированно сделает восстановление устройства невозможным.

Для смартфонов и планшетов, работающих на HyperOS, разблокировка загрузчика пока сохраняется. Однако эксперты прогнозируют, что Xiaomi может полностью прекратить глобальную поддержку разблокировки загрузчиков к концу 2025 года, что приведет к дальнейшему ограничению возможности установки кастомных прошивок.

Загрузчик или bootloader - это компонент смартфона, который отвечает за запуск операционной системы при включении устройства. Его разблокировка позволяет пользователям устанавливать сторонние прошивки, а также перепрошивать устройства с китайской версией ПО на международные версии.