Стрельба в США - есть раненые В результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд (США), были ранены шесть человек, включая пятилетнего ребёнка. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CBS, об этом проинформировали правоохранительные органы. "Полиция расследует стрельбу в Балтиморе.
Стрельба в США - есть раненые
В результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд (США), были ранены шесть человек, включая пятилетнего ребёнка. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CBS, об этом проинформировали правоохранительные органы.
"Полиция расследует стрельбу в Балтиморе. Шесть человек получили ранения. Среди них - пятилетний ребёнок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка получила ранение в руку и не пострадала серьёзно. Один человек находится в тяжёлом состоянии.
Кто именно открыл огонь, пока не установлено.
