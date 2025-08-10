Стрельба в США

В результате стрельбы в городе Балтимор, штат Мэриленд (США), были ранены шесть человек, включая пятилетнего ребёнка. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CBS, об этом проинформировали правоохранительные органы.

"Полиция расследует стрельбу в Балтиморе. Шесть человек получили ранения. Среди них - пятилетний ребёнок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка получила ранение в руку и не пострадала серьёзно. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Кто именно открыл огонь, пока не установлено.