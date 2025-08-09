В Испании назвали сроки восстановления Левандовского после травмы

36-летний форвард "Барселоны" Роберт Левандовски может пропустить три недели из-за травмы задней поверхности бедра левой ноги.

Как передает Day.Az, об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, польский футболист рискует пропустить три первых тура чемпионата Испании, в которых сине-гранатовые встретятся с "Мальоркой" (16 августа), "Леванте" (23 августа) и "Райо Вальекано" (31 августа). Прогнозируется, что Левандовски вернётся в строй после перерыва на игры сборных, в середине сентября.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.