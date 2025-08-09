МИД Италии поддержал мирное соглашение Азербайджана и Армении

Италия поддерживает шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для нормализации отношений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в социальной сети "Х".

"Италия приветствует историческое соглашение, шаг к нормализации на основе суверенитета и территориальной целостности. Благодарим США за посредничество и создание возможностей для мира, стабильности и развития в регионе", - отметило ведомство.