https://news.day.az/politics/1773083.html МИД Италии поддержал мирное соглашение Азербайджана и Армении Италия поддерживает шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для нормализации отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в социальной сети "Х". "Италия приветствует историческое соглашение, шаг к нормализации на основе суверенитета и территориальной целостности.
Италия поддерживает шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для нормализации отношений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в социальной сети "Х".
"Италия приветствует историческое соглашение, шаг к нормализации на основе суверенитета и территориальной целостности. Благодарим США за посредничество и создание возможностей для мира, стабильности и развития в регионе", - отметило ведомство.
