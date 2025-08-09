МИД Нидерландов приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп выразил удовлетворение достигнутым соглашением между лидерами Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Нидерландов.

"Приветствую достигнутые сегодня соглашения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Нормализация армяно-азербайджанских отношений важна для прочного мира, региональной стабильности и процветания. Нидерланды продолжат свою поддержку в этом процессе", - говорится в публиации.