Совместная декларация – важный шаг на пути к прочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе - МИД Сербии
Сербия приветствует Совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне под эгидой США, и высоко оценивает конструктивные действия обеих сторон.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Сербии в социальной сети X.
Особо подчеркивается важнейшая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этого успеха.
"Совместная декларация - важный шаг на пути к прочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе. Сербия продолжит оставаться сторонницей мирного диалога, региональных связей и широкого сотрудничества между всеми странами на основе взаимного уважения и полного соблюдения международного права и порядка", - отмечается в публикации.
