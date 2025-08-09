В Гёйчае произошло землетрясение

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский сейсмологический центр.

Землетрясение зарегистрировано в 11:03 по местному времени. Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине 16 км.