В Гёйчае произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский сейсмологический центр. Землетрясение зарегистрировано в 11:03 по местному времени. Сообщается, что магнитуда подземных толчков составила 4, очаг залегал на глубине 16 км.
