Президент ОАЭ приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"В связи с объявлением об историческом мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном я выражаю искренние поздравления Gрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и народам обеих стран, а также высоко оцениваю важную роль Ппрезидента США Дональда Трампа в содействии этим переговорам. Работая вместе со своими международными партнерами, ОАЭ привержены укреплению диалога и дипломатии во имя всеобщего мира, стабильности и процветания", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении.