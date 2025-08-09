Достигнутые в Вашингтоне соглашения еще больше укрепили региональное и глобальное влияние Азербайджана

Вчера состоялась историческая встреча в Белом доме с участием Президента США Дональда Трампа и лидеров Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора между двумя странами. Подписанная в Белом доме Декларация имеет важное стратегическое значение не только для обеих стран, но и для будущей стабильности всего региона.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров.

"Взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга, исключение из конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, и открытие Зангезурского коридора сулит обеим странам реальные и устойчивые перспективы сотрудничества. Подписанная декларация обеспечит не только логистическую безопасность, но и реализацию крупных экономических проектов. Одновременно она будет способствовать укреплению доверия между сторонами и формированию стабильной атмосферы сотрудничества в регионе", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что при администрации Трампа открылись новые возможности для развития отношений между США и Азербайджаном, и азербайджано-американские связи вышли на качественно новый этап.

"Сотрудничество между двумя странами уже движется к стратегическому партнерству. Настолько же значимым, как и подписание Декларации в Белом доме, стало подписание Президентом Трампом документа об отмене поправки №907 к "Акту о поддержке свободы". Эта поправка долгие годы была большой несправедливостью в отношении нашего государства. Президент Ильхам Алиев достиг устранения и этой несправедливости по отношению к Азербайджану.

Совместная декларация - это очередная победа Президента Ильхама Алиева. Армения приняла все условия Азербайджана. Было подписано совместное письмо касательно роспуска Минской группы. Армения согласилась на исключение из своей конституции положения, содержащего территориальные претензии к нашей стране. Президент Ильхам Алиев в каждом выступлении говорил, что Зангезурский коридор будет открыт, и азербайджанский лидер добился и этой цели", - сказал М. Джафаров.

Депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы сказала Trend, что последние двести лет Южный Кавказ был ареной противоречий и столкновения геополитических интересов, где происходили нестабильные процессы. Войны и вызванные ими глубокие геополитические кризисы длительное время препятствовали развитию и прогрессу региона.

"Визит Президента Ильхама Алиева в США 8 августа 2025 года войдет в историю как исторически значимое событие. Переговоры, состоявшиеся в Вашингтоне, и особенно совместная декларация, подписанная с премьер-министром Армении, закрыли страницу многолетнего конфликта и заложили основу нового этапа мира и сотрудничества в регионе", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что этот документ является очередным ярким проявлением лидерства Президента Ильхама Алиева, его непоколебимой приверженности национальным интересам.

"Достигнутые в ходе визита договоренности еще больше укрепили авторитет Азербайджана как на региональном, так и на глобальном уровне. Прямая поддержка Президента США Дональда Трампа стала важным вкладом в установление устойчивой безопасности и прочного мира на Южном Кавказе. Этот визит еще раз подтвердил лидерские позиции Азербайджана в регионе и открыл двери для новых политических и экономических возможностей. Для каждого азербайджанца является предметом гордости то, что благодаря принципиальной позиции и дипломатическому мастерству Президента Ильхама Алиева наша страна сегодня является ведущим игроком не только в регионе, но и на международной арене", - сказала Г. Агамалы.