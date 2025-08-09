Скончался экс-глава ФБР и ЦРУ

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Уэбстер умер в США в возрасте 101 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФБР.

"ФБР выражает свои соболезнования семье Уильяма Уэбстера", - отмечается в пресс-релизе ведомства. В нем подчеркивается, что Уэбстер "более 60 лет отдал служению родине", в том числе в ВМС США и федеральном суде.

Уэбстер возглавлял ФБР с 1978 по 1987 год, ЦРУ - с 1987 по 1991 год. Как отмечает газета The Wall Street Journal, он был единственным человеком в американской истории, который руководил обеими спецслужбами.