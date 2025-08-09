Дорожная полиция обратилась к водителям грузовых автомобилей

Крупные габариты, тяжелый вес и длинный тормозной путь делают управление этими транспортными средствами более сложным и ответственным по сравнению с другими автомобилями. Движение без учета этих особенностей многократно увеличивает риск аварии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что при выборе скоростного режима следует учитывать погодные условия, состояние дорожного покрытия и вес перевозимого груза, а также соблюдать безопасную дистанцию для своевременного реагирования в случае внезапно возникающих ситуаций.

"Смена полосы, повороты и другие маневры должны выполняться только после обеспечения достаточного пространства и времени.

Остановка на обочине должна осуществляться только в местах, определенных законодательством, не допуская ситуаций, ограничивающих обзор, сужающих полосы движения и повышающих риск аварии.

Длительное непрерывное движение снижает внимание и скорость реакции водителя. Поэтому периодически останавливаться для отдыха и отказываться от вождения при проблемах со здоровьем - обязанность каждого водителя", - говорится в информации.