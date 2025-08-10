МИД Польши назвал декларацию Азербайджана и Армении шагом к прочному миру

МИД Польши выразил глубокое удовлетворение в связи с подписанием исторической декларации между лидерами Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, сообщение об этом размещено на официальной странице польского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

В заявлении подчеркивается, что достигнутое при важной поддержке США соглашение открывает путь к укреплению стабильности и установлению долгосрочного мира в регионе, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств.