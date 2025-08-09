На британской ядерной базе произошла утечка радиоактивной воды

Радиоактивная вода с британской базы ядерного оружия неподалеку от Глазго утекла в морское озеро Лох-Лонг в Шотландии.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Guardian.

Морским озером называют озеро, сообщающееся с морем или океаном.

На оружейном складе в Коулпорте, где произошла утечка, хранятся ядерные боеголовки для британских атомных подводных лодок Trident, которые базируются поблизости.

По данным Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), утечка из-за недостаточного технического обслуживания труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода - руководство базы не провело своевременную замену 1500 устаревших труб, которые лопались из-за износа.