На британской ядерной базе произошла утечка радиоактивной воды
Радиоактивная вода с британской базы ядерного оружия неподалеку от Глазго утекла в морское озеро Лох-Лонг в Шотландии.
Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Guardian.
Морским озером называют озеро, сообщающееся с морем или океаном.
На оружейном складе в Коулпорте, где произошла утечка, хранятся ядерные боеголовки для британских атомных подводных лодок Trident, которые базируются поблизости.
По данным Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), утечка из-за недостаточного технического обслуживания труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода - руководство базы не провело своевременную замену 1500 устаревших труб, которые лопались из-за износа.
