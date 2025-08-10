В одном из промпарков значительно увеличилось производство

В Гаджигабульском промышленном парке, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон, статус резидентов получили 13 субъектов предпринимательства с совокупным объемом инвестиций свыше 186 миллионов манатов. Еще пять предпринимателей зарегистрированы как нерезиденты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно информации, предпринимателями в промышленный парк инвестировано 64 миллиона манатов, создано 576 постоянных рабочих мест.

"Гаджигабульский промышленный парк играет важную роль в улучшении инвестиционного климата в нашей стране, а также в производстве продукции ненефтяной промышленности и экспорте. С начала функционирования парка на его территории произведено продукции на сумму 345,6 миллиона манатов, из которых 5,4 миллиона манатов приходится на экспорт.

Также в первом полугодии текущего года в промышленном парке произведено продукции на 65,6 миллиона манатов, что примерно на 55 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.