https://news.day.az/world/1773033.html Ливни накрыли Батуми Ливни затопили улицы Батуми. Как передает Day.Az со ссылкой на Спутник Грузия, в результате стало затруднительным движение транспорта в городе. Вода затопила дворы и подвалы домов.
Ливни накрыли Батуми
Ливни затопили улицы Батуми.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спутник Грузия, в результате стало затруднительным движение транспорта в городе.
Вода затопила дворы и подвалы домов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре