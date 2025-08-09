Эрсин Татар поздравил Президента Ильхама Алиева в связи с историческим шагом на пути к миру

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар приветствовал итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Белом доме.

Как передает Day.Az, в заявлении, размещенном на сайте главы ТРСК, подчеркивается значимость переговоров в Вашингтоне.

"Поистине историческая Совместная декларация Азербайджана и Армении открывает путь к этапу мира, основанному на взаимном уважении к суверенитету и территориальной целостности, отказу от вражды, формированию атмосферы доверия между народами, налаживанию дипломатических и торговых связей", - говорится в заявлении Э. Татара.

Президент ТРСК искренне поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ за важный шаг, дал также положительную оценку политической воле, проявленной в данном процессе премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Особое внимание лидер ТРСК уделил теме восстановления сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. "Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который нашел отражение и в Совместной декларации, станет стимулом для экономического развития региона", - подчеркивается в заявлении Э. Татара.

Политик указал и на важность снятия ограничений США в отношении Азербайджана, отметив, что данный шаг Вашингтона формирует новые возможности как для азербайджано-американских отношений, так и экономического процветания Южного Кавказа. "Сотрудничество, основанное на взаимном уважении и равноправии, вне всяких сомнений, является залогом защиты долгосрочного мира и стабильности", - отметил лидер турок-киприотов.

Президент провел параллели с ситуацией на Кипре, где жители ТРСК на протяжении десятков лет страдают от режима изоляции. "Справедливое урегулирование разногласий возможно лишь при наличии сотрудничества двух равноправных с международной точки зрения государств", - подчеркнул он.

В довершение президент вновь поздравил "своего дорогого друга Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также Армению за исторический шаг". "Надеюсь, что Совместная декларация сформирует сильный фундамент мира и процветания в регионе", - говорится в заявлении Э. Татара.