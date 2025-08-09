https://news.day.az/society/1773018.html Причастный к пожару в Агдеринском районе мужчина задержан Сотрудники полиции установили личность устроившего пожар на территории села Довшанлы Агдеринского района 7 августа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В результате расследования выяснилось, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с костром, разведенным Сананом Алиевым (1983 г.р.) для сжигания бытовых отходов, и он был задержан.
По данному факту в районном отделе полиции продолжается расследование.
