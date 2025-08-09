Причастный к пожару в Агдеринском районе мужчина задержан

Сотрудники полиции установили личность устроившего пожар на территории села Довшанлы Агдеринского района 7 августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате расследования выяснилось, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с костром, разведенным Сананом Алиевым (1983 г.р.) для сжигания бытовых отходов, и он был задержан.

По данному факту в районном отделе полиции продолжается расследование.