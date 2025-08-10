В ряде регионов Азербайджана усилился ветер

По состоянию на 10 августа на территории страны преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых местах дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Нефтчале усиливается до 20 м/с, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 16 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 33, в горных районах - 30, низменных районах, а также в Нахчыванской АР - 39 градусов тепла.