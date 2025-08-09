В Мингячевире отменят эхсан

В городе Мингячевир отменят проведение поминальных трапез (эхсан).

Как передает Day.Az, этот вопрос был поднят на отчетном собрании городского Совета старейшин.

Так, на собрании одним из вопросов повестки дня стали предложения и мнения о запрете поминальных трапез в Мингячевире.

Отмечено, что в ближайшие дни администрация города Мингячевир, религиозная община и Совет старейшин примут соответствующее решение о применении данного правила.