В Мингячевире отменят эхсан В городе Мингячевир отменят проведение поминальных трапез (эхсан). Как передает Day.Az, этот вопрос был поднят на отчетном собрании городского Совета старейшин. Так, на собрании одним из вопросов повестки дня стали предложения и мнения о запрете поминальных трапез в Мингячевире.
Отмечено, что в ближайшие дни администрация города Мингячевир, религиозная община и Совет старейшин примут соответствующее решение о применении данного правила.
