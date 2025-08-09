https://news.day.az/politics/1773058.html Международный центр Низами Гянджеви поприветствовал парафирование Соглашения между Азербайджаном и Арменией Члены Международного центра Низами Гянджеви приветствуют парафирование Соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Как передает Day.Az, об этом говорится на странице Центра в соцсети X.
Отмечено, что это важный шаг Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, который прокладывает путь к прочному и устойчивому миру.
