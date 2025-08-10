В Ходжалы произошёл пожар

В кустарниковых районах Ходжалинского района произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az, пожар, начавшийся днём, продолжают тушить пожарные.

В настоящее время пожарные принимают соответствующие меры для ликвидации возгорания.