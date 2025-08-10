https://news.day.az/society/1773133.html В Ходжалы произошёл пожар В кустарниковых районах Ходжалинского района произошёл пожар. Как сообщает Day.Az, пожар, начавшийся днём, продолжают тушить пожарные. В настоящее время пожарные принимают соответствующие меры для ликвидации возгорания.
