https://news.day.az/society/1773131.html В Агдаме вспыхнул сильный пожар В селе Новрузлу Агдамского района вспыхнул пожар. Как сообщает Day.Az, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня.
В Агдаме вспыхнул сильный пожар
В селе Новрузлу Агдамского района вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре