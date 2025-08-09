В Агдаме вспыхнул сильный пожар

В селе Новрузлу Агдамского района вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня.