В Баку усилился ветер

По состоянию на 11 часов 9 августа осадков на территории страны не наблюдается.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что в некоторых местах дует северо-западный ветер. Максимальная скорость порывов ветра в Нефтчале составляет до 20 метров в секунду, Геранбое - 19 метров, в Нафталане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 метров.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове - 35, в горных районах - 30, в равнинных районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике - до 41 градуса тепла.