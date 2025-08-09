https://news.day.az/society/1773054.html В Баку усилился ветер По состоянию на 11 часов 9 августа осадков на территории страны не наблюдается. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов. Сообщается, что в некоторых местах дует северо-западный ветер.
В Баку усилился ветер
По состоянию на 11 часов 9 августа осадков на территории страны не наблюдается.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов.
Сообщается, что в некоторых местах дует северо-западный ветер. Максимальная скорость порывов ветра в Нефтчале составляет до 20 метров в секунду, Геранбое - 19 метров, в Нафталане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 метров.
Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове - 35, в горных районах - 30, в равнинных районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике - до 41 градуса тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре