Стало известно, когда смартфоны начнут получать Android 16

Компания Xiaomi планирует запустить программу бета-тестирования новой операционной системы HyperOS 3 в августе 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NotebookCheck со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

По данным источника, обновление на базе Android 16, предположительно, станет доступно для зарегистрированных пользователей на поддерживаемых устройствах до конца месяца. Причем в этот же период тестирование Android 16 могут начать и другие производители смартфонов, однако конкретные бренды не приводятся.

Официальных заявлений Xiaomi о HyperOS 3 пока не поступало. По предварительной информации, обновление получит переработанный и более интуитивный пользовательский интерфейс, а также ряд функциональных изменений. По слухам, свежая версия прошивки Xiaomi будет похожа на "жидкое стекло", представленное в iOS 26.

Список совместимых устройств не раскрывается, однако аналитики полагают, что большинство актуальных моделей смартфонов Xiaomi будет обновлено до HyperOS 3 на базе Android 16. Выход стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16 ожидается с презентацией смартфонов Xiaomi 16.