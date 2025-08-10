Еще одно сильное землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на российском полуострове Камчатка (РФ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 33 км. Землетрясение произошло в 215 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.