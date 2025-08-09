Вступил в силу Закон ЕС «О свободе СМИ»

Вступил в силу европейский закон "О свободе СМИ" (EMFA). Нормой предусмотрены инструменты по обеспечению защиты свободы, плюрализма и редакционной независимости СМИ на всей территории Европейского Союза.

Как передает Day.Az, чешские медиальные ассоциации и общественные СМИ заявили о разработке принципов саморегулирования.

Закон был принят Европейским парламентом в марте 2024 года и должен был быть внедрен в чешское законодательство посредством Закона "О медиальных услугах", разработанного Министерством культуры. Утвердить норму чешское ведомство рассчитывало к началу августа, но пока этого не произошло.

Законодательный совет правительства должен рассмотреть законопроект только 21 августа 2025 года.

Направленный на защиту свободы журналистов и независимости СМИ норматив должен воспрепятствовать политическому и экономическому вмешательству в деятельность средств массовой информации. Также закон должен обеспечить прозрачность в вопросах владения и финансирования СМИ. Норма, среди прочего, запрещает использование против журналистов, "за исключением строго определенных случаев", шпионского программного обеспечения. Государственным органам запрещается с целью раскрытия источников информации оказывать давление на журналистов, а европейские СМИ смогут защищаться от произвольных ограничений или удаления их контента крупными интернет-платформами.

Также новым регламентом определены условия размещения в СМИ государственной рекламы. Госорганы управления и государственные предприятия обязаны ежегодно публиковать данные о том, каким СМИ и сколько средств ими было перечислено за рекламу.