https://news.day.az/world/1773145.html В Японии вулкан Симмоэ выбросил пепел на высоту 3 км Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 км. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK. "Извержение произошло около 5:23 утра 10-го числа [00:23 9 августа по Баку] на горе Шиннен, и шлейф поднялся на высоту более 3 тыс. м от кратера", - сказано в публикации телеканала.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK.
"Извержение произошло около 5:23 утра 10-го числа [00:23 9 августа по Баку] на горе Шиннен,<...> и шлейф поднялся на высоту более 3 тыс. м от кратера", - сказано в публикации телеканала.
Отмечается, что последствия выброса пепла ожидаются в городах Кобаяши и Когэн в префектуре Миядзаки. Также добавили, что небольшое количество пепла достигнет города Таканабэ в той же префектуре.
