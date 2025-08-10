В Японии вулкан Симмоэ выбросил пепел на высоту 3 км

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 км.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK.

"Извержение произошло около 5:23 утра 10-го числа [00:23 9 августа по Баку] на горе Шиннен,<...> и шлейф поднялся на высоту более 3 тыс. м от кратера", - сказано в публикации телеканала.

Отмечается, что последствия выброса пепла ожидаются в городах Кобаяши и Когэн в префектуре Миядзаки. Также добавили, что небольшое количество пепла достигнет города Таканабэ в той же префектуре.