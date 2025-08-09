Водитель автобуса задержан за вождение в нетрезвом виде

8 августа сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции остановили автобус марки Hyundai с государственным номером 48-AC-144 на посту Государственного экологического контроля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГУГДП, в ходе проверки возникли обоснованные подозрения в том, что водитель транспортного средства, житель Абшеронского района Исрафил Гулиев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Для уточнения обстоятельств он был направлен на медицинское освидетельствование.

Проведённое обследование подтвердило факт употребления алкоголя. В отношении водителя были оформлены соответствующие материалы, которые впоследствии переданы в суд.

По решению суда Исрафил Гулиев был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, ему временно запрещено управлять транспортными средствами.