Юг Китая охватила вспышка лихорадки чикунгунья

Медики выявили за неделю 1 387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете регионального центра по контролю и профилактике заболеваний в отчете за период с 3 по 9 августа.

Подавляющее большинство зараженных (1 212) выявлено в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. 103 случая зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу.

В регионе действуют усиленные профилактические меры, ведется целенаправленное уничтожение комаров, которые переносят вирус.

Вспышка вируса чикунгунья произошла в провинции Гуандун в начале июля во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 000. Кроме того, медики выявили более 100 случаев лихорадки денге. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Подавляющее число уже переболело лихорадкой в легкой форме.

Этот чрезвычайно болезненный и парализующий недуг буквально сгибает человека пополам. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. Начало болезни всегда внезапное - резко повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь. Переносчиками являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus.