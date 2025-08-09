Автор: Мехти Ахмедзаде

Вы знаете, со сколькими слухами, со сколькими провокациями мы столкнулись за последние пять лет со стороны лидеров разных стран, которые распространяли слухи о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению. О том, что Азербайджан планирует силой захватить эту часть территории. Все наши заявления о том, что это ложная информация, не сработали, потому что такое представление создавалось в том числе и здесь, в Вашингтоне. И движущей силой этой азербайджанофобии была администрация Байдена.

Об этом в интервью журналистам в Вашингтоне, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев.

Для того чтобы понять, насколько четко глава нашего государства обозначил вечнопредвзятую позицию байденовских демократов, стоит лишь посмотреть на то, как они сегодня, на следующий день после исторической встречи, вопят.

Лица все те же - Фрэнк Паллоне и Брэд Шерман. Оба, напоминаем, демократы. Оба известны своей любовью к армянскому коньяку. Шерман вообще является заместителем председателя комитета Конгресса по армянским делам.

Первый поддержал встречу, потому что ну не мог он сказать иначе, но при этом подчеркнул, что это "проблема для Армении". Как открытие коммуникаций может быть проблемой для Армении известно только фантазиям Фрэнка. Но грызет он ногти по другому поводу - отмена 907 поправки. По словам Паллоне, "нет никаких оснований для оказания военной помощи Азербайджану". Ну-ну.

Второй утверждает, что "Азербайджан должен быть привлечён к ответственности за совершенную им агрессию", а потом, как и Паллоне, принялся выражать недовольство отменой запрета на помощь нашей стране.

Все это и есть истерика байденовских демократов в чистом виде. Они захлёбываются от злобы, потому что историческая встреча и подписанная декларация разрушили их привычную схему, по которой Азербайджан можно было безнаказанно обвинять и держать под искусственными ограничениями. Паллоне и Шерман рвут горло не потому, что им есть дело до мира, а потому что проиграли. Проиграл Байден, проиграл АНКА, который гордо хвастался тем, сколько "своих" людей у них в Конгрессе, Сенате, в космосе и где угодно.

Но ничего не помогло. Ни потраченные миллионы на конверты, ни связи, ни бесконечные резолюции. Все ушло за один день на дно. Они прекрасно понимают, что отмена 907-й поправки лишила их главного инструмента для нескончаемых попыток давления. Отсюда и эти жалкие выкрики выдать очевидный прогресс за "угрозу" или "агрессию". Ложь, произнесённая сотни раз, для них давно стала нормой.

Сегодня демократам Байдена больно признавать, что Азербайджан и Армения сами способны договариваться. И именно это сводит их с ума. Ни Паллоне, ни Шерман никогда не могли и теперь вовсе не смогут диктовать условия. Южный Кавказ выходит из-под опеки тех, кто привык спекулировать на конфликте.

Пусть кричат громче. Пусть штампуют очередные заявления и пытаются оживить мёртвые поправки. Это уже не имеет значения. Реальность такова, что мирный процесс идёт, коммуникации открываются, а их политическая повестка ушла в прошлое вместе с Байденом, который даже подписать сам ничего не мог.