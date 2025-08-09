https://news.day.az/politics/1773126.html Дэвид Лэмми поздравил Азербайджан Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал важные мирные шаги, предпринятые в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он написал об этом в своей публикации в социальной сети X: "Поздравляю Азербайджан и Армению с отважными шагами на пути к миру, предпринятыми в Вашингтоне. Высоко оцениваю решающую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этого прогресса".
Дэвид Лэмми добавил, что Великобритания готова поддержать мирный процесс на Южном Кавказе: "Пока обе стороны остаются верны своим обязательствам, Великобритания готова поддерживать мир", - заявил министр.
