Дэвид Лэмми поздравил Азербайджан

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал важные мирные шаги, предпринятые в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он написал об этом в своей публикации в социальной сети X: "Поздравляю Азербайджан и Армению с отважными шагами на пути к миру, предпринятыми в Вашингтоне. Высоко оцениваю решающую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этого прогресса".

Дэвид Лэмми добавил, что Великобритания готова поддержать мирный процесс на Южном Кавказе: "Пока обе стороны остаются верны своим обязательствам, Великобритания готова поддерживать мир", - заявил министр.