https://news.day.az/tourism/1773027.html В Таиланде поезд сошел с рельсов - не менее 10 пострадавших В Таиланде не менее 10 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа". "По меньшей мере 10 пассажиров получили ранения в результате схода с рельсов поезда", - следует из материала. У пострадавших зафиксированы легкие травмы, их отправили в больницу.
В Таиланде поезд сошел с рельсов - не менее 10 пострадавших
В Таиланде не менее 10 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа".
"По меньшей мере 10 пассажиров получили ранения в результате схода с рельсов поезда", - следует из материала.
У пострадавших зафиксированы легкие травмы, их отправили в больницу.
По данным газеты Bangkok Post, поезд состоял из 12 вагонов, с рельсов сошли три из них. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (02:00 по Баку).
Других пассажиров доставили до точки назначения альтернативным транспортом.
Причина произошедшего еще не установлена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре