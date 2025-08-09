В Таиланде поезд сошел с рельсов

- не менее 10 пострадавших

В Таиланде не менее 10 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"По меньшей мере 10 пассажиров получили ранения в результате схода с рельсов поезда", - следует из материала.

У пострадавших зафиксированы легкие травмы, их отправили в больницу.

По данным газеты Bangkok Post, поезд состоял из 12 вагонов, с рельсов сошли три из них. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (02:00 по Баку).

Других пассажиров доставили до точки назначения альтернативным транспортом.

Причина произошедшего еще не установлена.