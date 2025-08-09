https://news.day.az/politics/1773047.html Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру. Как передает в субботу Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X. "Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководства США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру.
Как передает в субботу Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководства США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе", - сказал глава МИД.
Он назвал встречу в Вашингтоне историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру.
