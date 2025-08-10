https://news.day.az/society/1773138.html Поножовщина в Гяндже В Гяндже зафиксирован случай нанесения ножевых ранений двум местным жителям. Как передает Day.Az, происшествие произошло в поселке Гюлистан. По предварительным данным, в ходе возникшего конфликта 27-летний Эльнур Мамедов и 23-летний Ровшан Рустамов получили ранения, причиненные холодным оружием.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. В настоящее время по инциденту проводится расследование.
