Японский боксёр скончался через несколько дней после титульного боя

Японский профессиональный боксёр Сигетоси Котари скончался в возрасте 28 лет через несколько дней после титульного боя.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Японская комиссия по боксу.

Шесть дней назад Котари вышел на ринг с Ямато Хато, чтобы сразиться за титул. Поединок завершился ничейным результатом. Сигетоси по ходу поединка получил многочисленные травмы головы, вследствие чего был экстренно доставлен в больницу, чтобы провести экстренную операцию на головном мозге по поводу субдуральной гематомы.

Котари потребовалась трепанация черепа - операция, которая автоматически вынуждает японского боксёра завершить карьеру в соответствии с законами руководящего органа бокса страны, - и через два дня после прохождения процедуры Японская комиссия по боксу подтвердила, что он остаётся под наблюдением. Ночью, 9 августа, комиссия сообщила о смерти бойца.

"Воин на ринге. Боец по духу. Ушёл слишком рано. Наши мысли и молитвы с его семьёй, командой и всем японским боксёрским сообществом", - говорится в сообщении.