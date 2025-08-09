Вашингтонская декларация кардинально меняет ситуацию на Южном Кавказе

Подписанная 8 августа совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне кардинально меняет ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az директор Института прикладных этнополитических исследований, казахстанский политолог Талгат Калиев.

"Подписанная вчера в Вашингтоне декларация является поистине историческим событием, которое кардинально меняет ситуацию на Южном Кавказе и оказывает значительное влияние на весь континент. В течение трех десятилетий противостояние между Арменией и Азербайджаном становилось источником нестабильности в регионе, не позволяя полноценно использовать огромный транзитный потенциал Южного Кавказа", - сказал он.

По его словам, этот регион связывает Китай и Евросоюз - вторую и третью по величине экономики мира.

"Использование этого потенциала оказывало бы колоссальное влияние на глобальную экономику, на экономики наших регионов и в целом на судьбу континента и всего населения, на нем проживающего", - считает Калиев.

Политолог подчеркнул, что данная декларация полностью меняет парадигму взаимоотношений в Южном Кавказе.

"Она не просто открывает новую страницу в политических и экономических связях, но и оказывает глубокое влияние на менталитет и восприятие народов, живущих на этом исторически сложном перекрестке. Для Армении это - возможность выйти из долгосрочной экономической блокады, которая длилась почти четыре десятилетия, и начать новый этап развития благодаря разблокированным границам и нормализации отношений с соседними странами", - сказал он.

По мнению Калиева, Азербайджан, в свою очередь, получает стратегически важный сухопутный коридор к своей Нахчыванской АР, что не только способствует укреплению единства страны и ее территориальной целостности, но и усиливает транспортные и экономические связи с Турцией - ключевым партнером и братским народом.

"Этот коридор станет важным связующим звеном для расширения транспортных потоков, включая развитие Транскаспийского транспортного маршрута, частью которого являются также Казахстан и другие страны региона", - заключил Калиев.

Али Гасымов