Администрация Эрдогана о соглашении, подписанном в США

Меморандум, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в присутствии Президента США Дональда Трампа, является важным этапом на пути к достижению прочного мира на Южном Кавказе, и мы с удовлетворением приветствуем эту инициативу.

об этом в интервью журналистам сообщил руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран.

Глава департамента отметил, что благодаря окну возможностей для мира, открывшемуся после Второй Карабахской войны, которое является наиболее конкретным проявлением турецко-азербайджанской солидарности, усилился диалог между Азербайджаном и Арменией благодаря региональной дипломатии, осуществляемой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сыграло важную роль в достижении нынешнего уровня.

По словам Б.Дурана, Армения, видя, что мир и дипломатия приносят больше пользы, чем война и эскалация, заняла миролюбивую позицию, несмотря на посулы из ряда кругов.

В заявлении отмечается, что Турция, как и прежде, продолжит предпринимать дипломатические инициативы, поддерживать конструктивные шаги и тесные контакты со сторонами под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, превращения процесса в устойчивый мир.